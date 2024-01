Mit Bus zusammengeprallt: Frau stirbt nach Unfall im Kreis Calw

per Mail teilen

Im Kreis Calw ist am Morgen eine Autofahrerin mit einem Bus zusammengeprallt. Sie wurde dabei tödlich verletzt. Verletzt wurde auch ein Schulkind, das sich in dem Bus befand.

Eine 27-jährige Frau ist nach einem Autounfall bei Neuweiler im Kreis Calw ums Leben gekommen. Die 27-Jährige war nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim mit ihrem Renault zwischen Neuweiler-Zwerenberg und Simmersfeld unterwegs.

Glatte Straßen im Kreis Calw

In einer Linkskurve sei die Frau offenbar in Folge von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten, so die Polizei. Dort prallte sie den Angaben zufolge auf einen entgegenkommenden Bus.

Schulkind im Bus leicht verletzt

In dem Fahrzeug befanden sich sieben Schulkinder. Eines von ihnen wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer wurde vor Ort ärztlich betreut.

Die Kreisstraße musste während der Bergungsmaßnahmen in beiden Richtungen gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.