Brand in Wohngebäude in Pforzheim Huchenfeld

Am Freitagnachmittag wurde in Pforzheim im Stadtteil Huchenfeld ein Brand in einem Wohnhaus gemeldet. Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten, das Haus sei unbewohnbar.

In Pforzheim-Huchenfeld hat es am Freitagnachmittag in einem Wohngebäude gebrannt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Offenbar war das Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Das gesamte Haus, mit einer weiteren Wohnung und einer Eisdiele im Erdgeschoss, sei laut Polizeiangaben aktuell unbewohnbar. Feuerwehr löscht Brand in Pforzheim, hoher Sachschaden Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort um zu löschen, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500.000 Euro. Die Hauptstraße im Pforzheimer Stadtteil Huchenfeld, musste wegen der Löscharbeiten gesperrt werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.