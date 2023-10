Am Wochenende gab es gleich mehrere Brände in der Region: Auf dem Campingplatz Rehmühle in Bad Wildbad brannten zwei Wohnwagen ab. In Karlsruhe brannten eine Küche und ein Keller.

Am Samstag gegen 15 Uhr geriet ein Wohnwagen auf dem Campingplatz Rehmühle in Bad Wildbad im Kreis Calw in Brand. Wie die Polizei Pforzheim mitteilte, schlugen die Flammen kurz darauf auf einen zweiten Wohnwagen über. Beide Fahrzeuge brannten demnach komplett ab. Eine 73 Jahre alte Frau wurde laut Polizei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Brand wurde außerdem ein weiteres feststehendes Gebäude - ein sogenanntes Mobile Home beschädigt - vor allem an der Fassade. Dabei handelt es sich um eine fahrbare Wohneinheit, die äußerlich meist mehr einem kleinen Häuschen ähnelt, technisch aber auf einer Achse mit Bremsen steht.

SWR-Reporterin Laura Bisch fasst zusammen, was bislang zu dem Brand bekannt ist.

Brand wohl durch Gasheizung ausgelöst

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Brandursache eine im Wohnwagen installierte Gasheizung. Die Polizei ermittelt nun, ob der Brand durch die Gasheizung durch fahrlässiges Verhalten entstanden sein könnte.

Der Brand löste einen Großeinsatz aus: Rund 75 Retter der Feuerwehr sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei waren vor Ort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

Ein Wohnwagen auf dem Campingplatz Rehmühle ist komplett ausgebrannt - es steht nur noch das Gerippe. Waldemar Gress / EinsatzReport24

Keller- und Küchenbrände in Karlsruhe

Zusätzlich kam es am Wochenende zu Bränden in Karlsruhe. Nach Angaben der Branddirektion Karlsruhe kam es am Samstagabend gegen 20 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Karlsruher Südstadt.

In Karlsruhe-Neureut brannte am Sonntagmorgen eine Küche eines Vereinsheims. Wie die Branddirektion Karlsruhe mitteilte, stand die Küche in Vollbrand - die Flammen breiteten sich über die Abluftanlage aus. Verletzt wurde demnach niemand. An dem Einsatz waren insgesamt 40 Einsatzkräfte beteiligt. Nach vorläufigen Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von bis zu 150.000 Euro.