per Mail teilen

Die Veranstalter der Großen Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim ziehen eine positive Bilanz: rund 45.000 Zuschauer und Millionen-Gewinne durch Wettumsätze.

Allein 15.500 Besucher erlebten den Grand Prix-Sonntag vor Ort, so der Veranstalter Baden Galopp. Der Wettumsatz auf der Großen Woche lag bei rund 2,9 Millionen Euro. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie war die Große Woche wieder komplett. Besucherbeschränkungen gab es nicht.

"Wir sind sehr glücklich mit dem Verlauf der Großen Woche. Wir haben großartigen Rennsport gesehen."

Rennen erstmals nach Hong Kong übertragen

Drei der Rennen wurden erstmalig nach Hongkong gestreamt - in die Metropole für Pferdewetten. Alleine dort wurden 8,6 Millionen Euro durch Wettumsätze erzielt. Zwei Prozent davon erhält der Rennveranstalter Baden Galopp.

Rekordergebnis bei Versteigerung von Rennpferden

Deutschlands bedeutendste Versteigerung von Rennpferden wartete mit einem herausragenden Resultat auf. Die Jährlingsauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG-Sales) erzielte am vergangenen Freitag ein Rekordergebnis von rund 8,4 Millionen Euro.

Trotz hoher Preisgelder kleine Starterfelder

Enttäuscht zeigte sich Baden Galopp über die teilweise sehr kleinen Starterfelder. Dies sei ein großes Problem, mit dem die meisten Rennveranstalter in Deutschland zu kämpfen hätten. Das sei angesichts der hohen Preisgelder von 1,3 Millionen Euro, die in Iffezheim ausgeschüttet wurden, sehr bitter.

Mitte Oktober steht die nächste Veranstaltung an. Dann ist in Iffezheim das Sales & Racing Festival mit zwei Renntagen am 14. und 16. Oktober geplant.