per Mail teilen

Ein 20-Jähriger fährt bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle Anfang des Jahres eine Fußgängerin an. Die Frau stirbt an ihren Verletzungen. Jetzt folgt eine Anklage wegen Mordes.

Ein zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alter Mann muss sich ab September unter anderem wegen Mordes vor dem Baden-Badener Landgericht verantworten. Er soll im Januar vor einer Polizeikontrolle in Gaggenau geflohen sein und dabei eine Fußgängerin überfahren haben. Die 72-jährige Frau ist einen Monat nach dem Unfall im Krankenhaus verstorben.

Der junge Mann soll damals ohne Führerschein und unter Einfluss von Cannabis in seinem Auto unterwegs gewesen sein. In diesem Artikel haben wir ausführlich über den Unfall in Gaggenau berichtet.:

Anklage wegen Mordes nach Verfolgungsfahrt in Gaggenau

Dem Mann wird jetzt Mord in Tateinheit mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vorgeworfen. Das Urteil gegen den Angeklagten wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Baden-Baden Mitte Oktober erwartet. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.