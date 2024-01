Ein flüchtender Autofahrer hat in Gaggenau-Ottenau eine Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei raste der Mann davon, als er in eine Verkehrskontrolle geriet.

Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Gaggenau (Kreis Rastatt) bei seiner Flucht vor der Polizei eine 72-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei in Offenburg (Ortenaukreis) am Sonntag mitteilte, missachtete der 20-Jährige die Haltesignale der Polizei und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Wenig später habe sein Wagen die Fußgängerin erfasst.

Auto überschlug sich auf Flucht vor Polizei

Bei der Verfolgung durch den Gaggenauer Stadtteil Ottenau habe man das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen verloren. Im Zuge der Fahndung entdeckten dann Polizeibeamte ein paar Straßen weiter den Wagen: Er war von der Fahrbahn abgekommen, hatte die Frau auf dem Gehweg frontal erfasst, zwei große Steine gerammt und sich überschlagen.

Unfallverursacher ohne Führerschein unterwegs

Die 72-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der mutmaßliche Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon. Wie sich herausstellte, hatte er keinen Führerschein und könnte, so die Polizei, unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss gestanden haben. Eine Blutprobe soll darüber Aufschluss geben. Zudem sucht die Polizei Zeugen.