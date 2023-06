Auf der A8 ist am Freitagnachmittag bei Pforzheim ein Auto in Brand geraten. Die Autobahn Richtung Stuttgart war zeitweise gesperrt. Die Reinigungsarbeiten zogen sich in den Abend.

Ein Fahrzeug hat auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Pforzheim Nord während der Fahrt Feuer gefangen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, erklärte die Polizei. Allerdings mussten die Fahrbahnen aufwendig gereinigt werden, zwei Fahrspuren waren längere Zeit gesperrt. A8 Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt Die Autofahrerin konnte ihren Wagen noch abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Für die Löscharbeiten musste die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise gesperrt werden. Dann konnte laut Polizei ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden, der Verkehr konnte an der Unglücksstelle vorbeigeleitet werden.