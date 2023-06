Nach Lkw-Unfall: B35 bei Knittlingen bleibt tagelang gesperrt

per Mail teilen

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bleibt die B35 bei Knittlingen bis auf Weiteres gesperrt. Bei dem Unfall war Diesel aus einem aufgerissenen Tank ausgelaufen.

Die Sperrung der B35 bei Knittlingen im Enzkreis dauert noch mehrere Tage. Nach einem Unfall mit einem Lastwagen am Mittwoch muss die Fahrbahn saniert werden. Es gibt eine örtliche Umleitung.

Diesel aus aufgerissenem Lkw-Tank ausgelaufen

Am Mittwochnachmittag war ein 24-jähriger Autofahrer auf der B35 zwischen Knittlingen und Bretten in den Gegenverkehr geraten. Er streifte laut Polizei einen entgegenkommenden Sattelzug. Dabei riss der Kraftstofftank des Lkw auf und Diesel lief an der Unfallstelle aus.

Die Reinigung des Bodens und die Sanierung der Fahrbahn seien sehr aufwendig. Deswegen sei ein Ende der Sperrung noch nicht absehbar, so eine Sprecherin der Polizei am Freitag gegenüber dem SWR.

Unfall verursacht hohen Sachschaden

Warum der junge Mann von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Er wurde leicht verletzt. Der 44-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro, am Pkw entstand Totalschaden. Die Höhe der Umweltschäden kann noch nicht beziffert werden.