Besonderer Exotenwald in Baden-Baden: Arboretum wird eröffnet

Unterhalb des Baden-Badener Merkurberges ist ein Parkareal als neue Attraktion für die Kurstadt entstanden. Der Exotenwald Arboretum wird am Mittwochnachmittag eröffnet.

Der Exotenwald oberhalb von Baden-Baden gehörte seit den 1960er Jahren dem Gärtnereibetreiber Eberts. In der Folge geriet das besondere Waldstück etwas in Vergessenheit. Dank privater Spenden gelangte das Areal in der Nähe der Eckhöfe 2020 in den Besitz der Kurstadt.

Inzwischen wurde das fünf Hektar große Gelände zugänglich gemacht. Es entstanden Wege, Sitzmöglichkeiten und Beschilderungen.

Das Arboretum beherbergt viele exotische und seltene Pflanzen, von japanischen Kirschbäumen bis hin zu kalifornischen Mammutbäumen. Das Gelände soll nun öffentlich zugänglich sein, es soll auch an bestehende Wanderwege angeschlossen werden.

Wissenschaftliches Interesse am Arboretum in Baden-Baden

Nach Angaben der Stadt zeigt sich die überregionale Bedeutung des Arboretums auch am Interesse mehrerer Hochschulen. Studierende würden sich in verschiedenen Abschlussarbeiten mit dem Exotenwald beschäftigen. Beteiligt seien die Technische Universität Berlin, die Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil am Zürichsee und die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen.