In Pforzheim demonstrieren wieder Abtreibungsgegner vor der Beratungsstelle Pro Familia. Ein neues Gesetz, das solche Aktionen verhindern soll, ist noch auf dem Weg.

Seit Jahren protestieren Aktivisten der Organisation "40 Days for Life" ("40 Tage für das Leben") regelmäßig vor der Pforzheimer Beratungsstelle von Pro Familia. Meistens sind es vier bis fünf Protestierende, die Plakate in den Händen halten, auf denen unter anderem ungeborene Kinder zu sehen sind. Zweimal im Jahr halten die Abtreibungsgegner ihre Mahnwachen ab – immer 40 Tage am Stück.

Für die Mitarbeiter von Pro Familia ein Dauerärgernis. Ratsuchende Frauen, so Geschäftsführerin Edith Münch, würden stigmatisiert, gedemütigt und eingeschüchtert. Das Schwangerschaftskonfliktgesetz setze voraus, dass Frauen unbelastet zu einer ergebnisoffenen Beratung gehen können. Durch die Aktionen der Abtreibungsgegner sei das nicht möglich.

Jahrelanger Rechtsstreit um "Gehsteigbelästigungen" vor Pro Familia

Auch Vertreter von Stadt, Parteien und Kirchen kritisierten die "Gehsteigbelästigungen". 2019 hatte die Stadt Pforzheim die Mahnwache vor Pro Familia verboten, wogegen diese jedoch erfolgreich klagten. Eine Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim blieb erfolglos. Seither durften die Aktivisten wieder in Sichtweite zur Beratungsstelle stehen.

Die Beratungsstelle von Pro Familia in Pforzheim SWR

Die Pforzheimer SPD-Abgeordnete Katja Mast hatte sich deshalb jahrelang für ein Gesetz starkgemacht, das Kommunen erlaubt, "Gehsteigbelästigungen" zu untersagen. Ziel sei es, Schwangere und das Personal von Konfliktberatungsstellen und Kliniken, die Abbrüche vornehmen, zu schützen, so die Politikerin. Zu all diesen Stellen sollten Frauen jederzeit ungehindert Zugang haben.

Es geht hier um ein fundamentales Recht für Frauen im Schwangerschaftskonflikt und darum, unsägliche Einschüchterungen und Stigmatisierungen endlich zu unterbinden.

Geldbußen bis 5.000 Euro möglich

Das im Juli vom Bundestag verabschiedete Gesetz verbietet nun bestimmte Protestformen vor Beratungsstellen und Kliniken. Dazu zählt beispielsweise, Schwangere und Mitarbeitende von Beratungsstellen, Kliniken oder Arztpraxen am Betreten oder Verlassen der Gebäude zu hindern, die Frauen gegen ihren Wunsch anzusprechen oder einzuschüchtern. Ein solches Handeln kann künftig mit bis zu 5.000 Euro Bußgeld geahndet werden.

Abtreibungsgegner müssen in Pforzheim bald Abstand halten

Das Gesetz muss allerdings noch durch den Bundesrat. Die Abstimmung soll an diesem Freitag stattfinden. Sobald es anschließend vom Bundespräsidenten unterzeichnet sei, so Pforzheims Erster Bürgermeister Dirk Büscher, wolle man die Regelung umsetzen. Das heißt: Die Abtreibungsgegner müssen mit ihren Mahnwachen einen Mindestabstand zu Pro Familia von 100 Metern einhalten. Büscher findet das Gesetz richtig und wichtig. Frauen in Konfliktsituationen, so Büscher, dürften nicht durch derlei Protestaktionen zusätzlich psychisch belastet werden.