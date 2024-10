A8 bei Pforzheim in der Nacht auf Sonntag gesperrt

per Mail teilen

Die Autobahn A8 zwischen Pforzheim-Süd und Nord wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag voll gesperrt. Grund war der Abbau von Sicherheitsnetzen.

Zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 3 Uhr, war die A8 bei Pforzheim komplett gesperrt. In dieser Zeit wurden Sicherheitsnetze abgebaut, die im Zuge des Neubaus der Stromleitung von Birkenfeld nach Ötisheim (Enzkreis) über die Autobahn gespannt worden waren. Sie sollten Autofahrer im Falle eines Seilrisses vor Schaden bewahren, teilte der Netzbetreiber TransnetBW mit.

Appell an Autofahrer: Nicht dem Navi folgen

In Richtung Karlsruhe wurde der der Verkehr ab Pforzheim-Süd über Wurmberg, Mühlacker und Ötisheim zur Anschlussstelle Pforzheim-Nord geleitet. Richtung Stuttgart führte die Umleitung durch Pforzheim. Es kam zu einem kleinen Stau mit einer Länge von 2 Kilometern. TransnetBW bat die Autofahrer, sich nach der Beschilderung zu richten und nicht nach dem Navi zu fahren. So sollte die nächtliche Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich gehalten werden.

Zwei weitere Sperrungen geplant

Dem Netzbetreiber zufolge soll es in den kommenden Wochen noch zu zwei weiteren nächtlichen Sperrungen kommen. Grund dafür seien der Auf- und Abbau von Schutzgerüsten im Bereich der Enztalquerung.