A5 bei Karlsruhe nach tödlichem Verkehrsunfall gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ist am Dienstagnachmittag ein Mensch auf der A5 bei Karlsruhe ums Leben gekommen. Ein 32 Jahre alter Autofahrer hatte am Dienstagnachmittag auf der A5 bei Karlsruhe offenbar ein Stauende übersehen. Dadurch fuhr er ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge auf einen stehenden Lastwagen auf. Danach kollidierte er mit zwei weiteren Lastwagen. Dabei blieb er unter einem Sattelzug stecken. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wieso der Mann das Stauende übersehen hat, ist noch unklar. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge war die A5 zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal voll gesperrt.