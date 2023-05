per Mail teilen

In Karlsruhe wurden 2022 wieder mehr Fahrräder als gestohlen gemeldet als in den Jahren zuvor. Laut Polizeistatistik liegt der Wert auf Vor-Corona-Niveau.

Im vergangenen Jahr wurden in Karlsruhe und der Region wieder mehr Fahrräder als gestohlen gemeldet als in den Jahren davor. Das geht laut Innenministerium aus der Polizeistatistik hervor. Die Stadt Karlsruhe liegt mit 1.715 gestohlenen Rädern auf Platz drei hinter Mannheim und Freiburg.

2022 auch in Rastatt und Baden-Baden mehr Fahrräder gestohlen

Vor fünf Jahren war die Zahl in Karlsruhe mit 1.890 gestohlenen Rädern auf einem ähnlichen Niveau wie in 2022. Nur während der Corona-Pandemie sind die Zahlen laut Polizeistatistik gesunken. Auch im Landkreis Rastatt und in Baden-Baden haben Fahrraddiebstähle zugenommen. Im Enzkreis fällt die Zahl der gestohlenen Räder mit 96 Stück im Vergleich eher gering aus.

Weniger Diebstähle während Corona-Pandemie

Während der Jahre der Corona-Pandemie 2020 und 2021 wurden laut der Statistik weniger Fahrräder in der Region gestohlen. Das hänge mit "den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und den Einschränkungen des öffentlichen Lebens zusammen", heißt es als Begründung in der Statistik.

Fahrraddiebstahl in Baden-Württemberg gestiegen

Nicht nur im Großraum Karlsruhe gibt es mehr Fahrraddiebstähle, in ganz Baden-Württemberg ist die Zahl gestiegen und liegt laut Polizeistatistik wieder auf dem Vor-Corona-Niveau im Jahr 2018. Damals wurden landesweit 23.288 Diebstähle erfasst, in 2022 waren es 22.350.

Diebe auf E-Bikes spezialisert?

Christian Jung, FDP-Abgeordneter im Landtag Baden-Württemberg, betont auch die Höhe des finanziellen Schadens. Es sei interessant, dass sich der von 13,9 Millionen Euro im Jahr 2018 auf nun 24,2 Millionen Euro im Jahr 2022 fast verdoppelt habe.

Dies hänge damit zusammen, dass sich viele Diebe offenbar auf wertvolle Fahrräder und teure E-Bikes spezialisiert haben und gerade diese Diebstähle für die Versicherungsregulierung bei der Polizei gemeldet werden, schreibt er in einer Mitteilung. Er fordert Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer dazu auf, in stabile und sichere Schlösser zu investieren.