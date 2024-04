Ein Hochwasser kann den Rems-Murr-Kreis jederzeit treffen, so das Landratsamt. Laut einer Untersuchung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungsgesellschaft (GDV) ist der Rems-Murr-Kreis auf Platz drei der am meisten von Hochwasser gefährdeten Landkreise in Baden-Württemberg. Über 4.000 Adressen im Rems-Murr-Kreis liegen in einem Überschwemmungsgebiet.