Über 15.000 Menschen beim Würth Open Air 2023

Beim Würth Open Air haben am Freitag und Samstag über 15.000 Menschen in Künzelsau gefeiert. Großes Highlight: Die Fantastischen Vier - zusammen mit Clueso.

Am Freitag und Samstag hat auf dem Carmen Würth Forum in Künzelsau (Hohenlohekreis) das 22. Würth Open Air stattgefunden. Über 15.000 Menschen kamen an den beiden Tagen auf das Gelände um mit insgesamt sechs Bands zu feiern.

Ausgelassene Stimmung am Freitag

Pünktlich zum Einlass um 17 Uhr stürmten am Freitag die ersten auf das Gelände des Carmen Würth Forums, um sich einen Platz in der ersten Reihe zu sichern. Nach dem DJ Thomilla, der früher mit den Fantastischen Vier zusammengearbeitet hat, die Menge angeheizt hatte, stand Clueso mit Band auf der Bühne. Neue Songs und Altbekanntes wie "Chicago" hatte der im Gepäck.

Das Highlight und den Abschluss des Freitags bildeten die Fantastischen Vier. Und da gab es für das Publikum noch ein besonderes Schmankerl, denn zusammen mit Clueso haben die vier Stuttgarter den gemeinsamen Song "Zusammen" aus dem Jahr 2018 auch zusammen live performt.

Krönender Abschluss am Samstag

Auch am Samstag ließen es sich die Fans trotz 28 Grad und praller Sonne nicht nehmen, pünktlich zum Einlass vor die Bühne zu stürmen. Viele junge Gesichter, die sich auf den ersten Act des Tages gefreut haben: Ayliva. Die 25-jährige aus Nordrhein-Westfalen hat 2022 ihr erstes Album herausgebracht und war gleich im Vorprogramm der Welttournee von Alicia Keys vertreten.

Im Anschluss stand die 80er-Legende Holly Johnson auf der Bühne, seines Zeichens der ehemalige Frontmann der Band Frankie goes to Hollywood. Auch hier gab es einen bunten Mix aus alten Hits und neuen Solo-Songs.

Den Abschluss des Festivals bildete das deutsche Musiker-Duo SDP, das im kommenden Jahr das 25-jährige Jubiläum feiert. Mit Pyro-Show und einem Repertoire von Feuerzeug-Balladen bis hin zu Abriss-Party-Hits ein gebührender Abschluss für ein erfolgreiches Open Air Wochenende.