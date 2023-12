Kinder zündeln: 300.000 Euro Schaden in Waldenburg

per Mail teilen

In Waldenburg hat eine Scheune gebrannt, in der landwirtschaftliche Geräte, Heu und Stroh gelagert waren. Ursache waren wohl Zündeleien zweier Kinder.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Sonntagmittag ein Brand in einer freistehenden Scheune im Waldenburger Ortsteil Hohenau (Hohenlohekreis) ausgebrochen. Als die Rettungskräfte dort ankamen, stand die Scheune bereits in Flammen. Es wurde niemand verletzt, allerdings kam es zu einem hohen Sachschaden.

Als Ursache nennt das Polizeipräsidium Heilbronn Zündeleien. Zwei 11-jährige Kinder hatten wohl in der Scheune gezündelt. Im Glauben das Feuer sei aus, sind sie dann gegangen. Allerdings stand die Scheune kurze Zeit später bereits in Flammen.

In der Scheune selbst waren landwirtschaftliches Gerät wie Traktor oder Mähdrescher gelagert, auch Heu und Stroh war in der Scheune untergebracht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der Sachschaden wurde am Sonntagnachmittag auf rund 300.000 Euro geschätzt.