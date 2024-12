"Manege frei" heißt es in Heilbronn und Bad Mergentheim, während in Neckarsulm gesungen sowie rund um den "Tatort Tannenbaum" ermittelt wird.

Zehntausende Menschen werden während der Weihnachtsferien wieder in die zauberhaften Zirkuswelten der beiden Direktoren, Rudi Bauer und Sascha Melnjak, entführt. In Heilbronn in diesem Jahr sogar im neuen Panorama Zeltpalast. Der Heilbronner sowie der Bad Mergentheimer (Main-Tauber-Kreis) Weihnachtscircus gastieren jeweils noch bis zum 6. Januar in den beiden Städten. Hoch oben, unter der Zirkuskuppel, laden sowohl in Bad Mergentheim als auch in Heilbronn wieder Hochseilartisten zum Staunen, Mitfiebern und Träumen ein. Außerdem gibt es Hunde- und Pferdedressuren und natürlich Clowns, die für mächtig Stimmung sorgen.

Zusatztermine und ein Jubiläum

Wegen großer Nachfrage des Publikums gibt es in Heilbronn und Bad Mergentheim jetzt sogar noch Zusatztermine. Generell finden an fast allen Tagen zwei Vorstellungen statt. Ausnahmen gibt es an Weihnachten, Silvester und am 1. Januar.

Wegen der großen Nachfrage gibt es bereits Zusatztermine. SWR

Ein kleines Jubiläum feiert der Main-Tauber-Weihnachtscircus in diesem Jahr. Zum fünften Mal spielt er in Bad Mergentheim. Bei der großen Jubiläumsshow "Jubilee" dürfen sich die Besucher auf viele neue, spektakuläre Programmpunkte freuen. Aber zum Beispiel auch wieder auf den altbekannten und sehr beliebten Star-Clown Jimmy Folco.

Ermittlungen unter'm Tannenbaum

Jo Jung, Schauspieler und Sprecher, nimmt diese Sache mit dem "Fest der Feste" im Weihnachtskonzert "Tatort Tannenbaum" am Sonntagabend im Ballei Kultursaal in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) nicht allzu ernst, oder eben doch? Gelesen werden Crime Stories, die musikalisch begleitet von Saxophon, Gesang, Orgel und Schlagzeug zum Totlachen komisch sind. Da werden fröhliche Lieder auch mal in Moll gesungen.