Adventsgottesdienst, ein Wunschzettel ans Christkind und eine Weihnachtsaustellung

Es wird weihnachtlich am Wochenende in Heilbronn-Franken. In Öhringen wird ein Wunschzettel ans Christkind geschrieben und ein Adventsgottesdienst sorgt in Crailsheim für Stimmung.

Ein Sonntagsgottesdienst der besonderen Art findet gleich zwei Mal im Hangar in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) statt. Über eine zu geringe Teilnehmerzahl am Gottesdienst kann sich der Crailsheimer Pastor Markus Göhner in dieser Woche nicht beklagen. Von zwei „kreativen Gottesdiensten“ – die eingebettet sind in ein Weihnachtsmusical, ist nämlich einer bereits restlos ausgebucht. 1000 Menschen haben sich für den Vormittagstermin angemeldet. Für abends gibt es noch Karten, genau wie für den Auftritt des Gospelchores am Nachmittag.

Zum Weihnachtsmarkt im und vor dem Hangar, der auch am Sonntag ab 12:30 Uhr startet, dürfen die Besucher ohne Voranmeldung kommen. „Advent im Hangar“ nennt sich der Aktionstag und geht den ganzen Sonntag lang.

Im Öhringer Schlosshof Wunschzettel ans Christkind schreiben

Zur Adventszeit gehören natürlich die Weihnachtsmärkte in der Region. In Heilbronn und Schwäbisch Hall sind die Märkte bereits gestartet. In Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) und in Öhringen (Hohenlohekreis) geht es am ersten Adventswochenende los. Der altdeutsche Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen zählt zu den ältesten seiner Art. 100 Beschicker bieten dort ihre Waren an. Außerdem gibt es Weihnachtsgeschichten mit dem Nikolaus, immer samstags und sonntags.

In Öhringen gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Feuerstelle im Hofgarten, die zum rustikalen Wintergrillen einlädt. Ihren Wunschzettel können Kinder am Eingang zum Schlosshof schreiben, verzieren und in den Briefkasten werfen. Außerdem kann wieder einen Märchenweg besucht werden, der durch die Innenstadt führt. Die beiden Märkte finden jeweils bis zum dritten Adventswochenende statt, immer von Freitag bis Sonntag.

In Forchtenberg (Hohenlohekreis) und auf Burg Stettenfels (Landkreis Heilbronn) gibt es Glühwein- und Maronenduft in ganz besonderer Kulisse, allerdings nur an diesem ersten Advenstwochenende.

Weihnachtsaustellung im Glasmuseum

Eine Ausstellung mit Christbaumschmuck aus Glas gibt es den ganzen Dezember lang in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) im Glasmuseum zu sehen. Am Samstag, 30. November, wird die traditionelle Weihnachtsausstellung „Christbaumschmuck aus Glas“ mit großem Weihnachtsbasar eröffnet. Mehr als 500 Engel, Sterne, Vögel und Märchenfiguren zieren bis zum 6. Januar die frei stehenden Tannenbäume, die mit funkelnder Glasdekoration aus verschiedenen Epochen geschmückt sind. Außerdem ist täglich zu den Öffnungszeiten ein Glasbläser im Museum, der vor den Augen der Besucher Christbaumkugeln bläst.