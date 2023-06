Großes Batteriewerk in Kirchardt eröffnet: Bis zu 160 Arbeitsplätze

Einen hohen zweistelligen Millionenbetrag investiert das finnische Unternehmen Valmet Automotive in das Werk im Kreis Heilbronn. Gut für Klima und Arbeitsmarkt, findet Minister Hermann.

Das finnische Unternehmen Valmet Automotive hat in Kirchardt (Kreis Heilbronn) am Freitag sein erstes Batteriewerk in Deutschland eröffnet. Die Firma investiert dabei einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, heißt es in einer Mitteilung. Am Standort Kirchardt können bis zu 160 Menschen arbeiten.

Künftig sollen Batterien für reine E-Autos produziert werden

Nach einer zweijährigen Umbauphase, zuvor stand auf dem Gelände eine Druckerei, werden seit Februar am Standort Batteriesysteme für die Elektromobilität produziert. Zu Beginn stand eine Kleinserienfertigung von Modulen und Packs für einen Plug-in-Hybrid einer exklusiven Sportwagenmarke, heißt es. Nachdem die Produktionsanlagen installiert wurden, steht jetzt ein Großauftrag für einen weiteren deutschen Autobauer. Perspektivisch sollen im Werk auch Batterien für reine E-Autos produziert werden.

Werk bietet Arbeitsplätze für 160 Menschen

Das Werk Kirchardt ist auf einem Areal mit etwa 60.000 Quadratmetern angesiedelt. Im Gebäude biete die hochautomatisierte Produktion auf rund 11.500 Quadratmetern Fläche Arbeitsplätze für rund 160 Mitarbeiter, derzeit seien 80 Menschen dort beschäftigt, so Valmet. Das Unternehmen spricht von einer großen Fertigungstiefe im Werk: Biegen, Schneiden, Laserschweißen, Kleben und Dichtheitsprüfung - all das werde vor Ort gemacht. Von Beginn an werde an dem Standort CO2-neutral produziert.

Verfahrensmechaniker Robin Leifried ist froh über seinen Job bei Valmet Automotive. SWR Timo Leiß

Nähe zu Bad Friedrichshall und zu BW-Autoherstellern entscheidend

Nach Salo und Uusikaupunki in Finnland ist es das dritte Batteriewerk des Unternehmens, das erste in Deutschland. Die Entscheidung für Deutschland sei gefallen, weil Valmet Systemlieferant für ein Batterieprogramm eines deutschen Autobauers wurde. Ein Kriterium für Kirchardt war die Nähe zu Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn), wo das Unternehmen auch ein Batterie-Testzentrum betreibt, und die Nähe zu den Automobilherstellern im Land. Das Unternehmen will je nach Auftragslage expandieren. In Kirchardt könnte dafür die Produktionsfläche auch kurzfristig um weitere 15.000 Quadratmeter vergrößert werden.

Zum Eröffnungstermin des Batteriewerks kam auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Er sieht in dem Werk eine Chance für die Verkehrswende und den regionalen Arbeitsmarkt. SWR

Verkehrsminister Hermann: Gut für Klima und Arbeitsmarkt

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte bei der Eröffnung, für Baden-Württemberg sei der Erfolg der E-Mobilität von großer Bedeutung. Ein Batteriewerk im Land sei ein starkes Signal für den Automobilstandort Baden-Württemberg. Für Klimaschutz und den regionalen Arbeitsmarkt sei es sehr bedeutend, dass Batterien hier produziert werden.