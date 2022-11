Wertheim: Spatenstich für neuen Ladepark

In der Nähe des Wertheim Village beginnt am Mittwoch der Bau eines Ladeparks für Elektroautos. Zunächst soll es 18 Ladeplätze geben.

Auf dem Areal der HomE of Mobility GmbH in der Straße Am Fuchsenacker in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwoch Spatenstich für den Bau eines neuen Ladesparks für Elektroautos. Die Nutzer sollen je nach Auto in bis zu 15 Minuten 80 Prozent ihrer Batterie laden können, sagt Geschäftsführer Jürgen Ruchti von der HomE of Mobility GmbH.

Der Standort eigne sich besonders, da hier sehr viel Transitverkehr herrsche, erklärt Ruchti. Während das Auto lädt, können die Ladenden dann entweder den Shuttle-Service nutzen, um ins Wertheim Village gebracht zu werden oder sie machen Gebrauch von den Co-Working-Spaces, die ebenfalls auf dem Areal entstehen werden. Die zur Verfügung gestellte Ladeleistung werde dann an die geplante Aufenthaltsdauer angepasst.

Mehrere Ausbaustufen geplant

Der Ladepark solle einer der größten in Deutschland werden, so Ruchti. Zunächst startet die erste Ausbaustufe, hierbei sollen im Laufe des Jahres 2023 insgesamt 18 Ladeplätze entstehen: 12 Tesla Supercharger, 4 Normal- und 2 Schnelllader und ein Werkstattbereich für vier Mitarbeitende.

Im zweiten Schritt soll 2024 die Bauphase für das Hauptgebäude starten, die HomE Base. Geplant sind hier 40 Tesla Supercharger, mindestens 50 Normal- und 20 Schnelllader sowie ein Ausstellungs- und Cateringbereich, ergänzt um einen Co-Working-Space und die Geschäftsräume der HomE of Mobility GmbH. In der bisher konzipierten Endausbaustufe solle die Größenordnung bei 160 Ladeplätzen liegen.