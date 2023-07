Ein Transporter ist am frühen Donnerstagabend in den Eingangsbereich eines Pflegeheims in Untereisesheim gekracht. Die drei Insassen des Wagens wurden zum Teil schwer verletzt.

Bei einem schweren Unfall in Untereisesheim (Kreis Heilbronn) sind am frühen Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Ein Transporter war in den Eingangsbereich eines Seniorenwohnheims in der Hauptstraße gekracht. Der 43-jährige Fahrer hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Transporter verloren. Er überfuhr eine Straßenlaterne, krachte durch die Glasscheibe und kam schließlich im Eingangsbereich des Pflegeheims zum Stehen. Zunächst Brandmeldeanlage ausgelöst Der Beifahrer des Transporters kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch die beiden anderen Insassen des Wagens wurden verletzt, Mitarbeitende oder Bewohner des Seniorenzentrums blieben unversehrt. Durch den Unfall wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, weshalb die Feuerwehr Untereisesheim zunächst von einem Brand ausging. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften allerdings ein ganz anderes Bild. Die Feuerwehr musste zunächst Erste Hilfe leisten und konnte die Verletzten den anschließend eintreffenden Sanitätern übergeben. Der Transporter krachte in den Eingangsbereich des Pflegeheims: Der Beifahrer musste im Krankenhaus behandelt werden Pressestelle Feuerwehr Untereisesheim Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Hauptstraße komplett gesperrt. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Untereisesheim mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.