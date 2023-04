Motorradfahrer stirbt bei Waldenburg

per Mail teilen

Ein 65-Jähriger ist am Samstag Vormittag bei Waldenburg ums Leben gekommen. Ein 31-jähriger Autofahrer hatte vermutlich die Vorfahrt missachtet. Er blieb unverletzt.

Der Motorradfahrer war nach Polizeiangaben am Samstag Vormittag auf der Landstraße zwischen Waldenburg und Hohebuch (Hohenlohekreis) unterwegs gewesen, als in Höhe der Abzweigung Am Bahnhof ein Autofahrer nach links auf die Landstraße abbiegen wollte.

Vorfahrt missachtet

Vermutlich missachtete der 31-Jährige nach Polizeiangaben die Vorfahrt. Der 65-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 31-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme und die Bergung mehrere Stunden gesperrt.