Tödlicher Motorradunfall: 22-Jähriger stirbt in Heilbronn

Am späten Sonntagnachmittag ist ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der Neckartalstraße in Heilbronn tödlich verunglückt. Laut Polizei wollte er einen Autofahrer überholen.

Der junge Mann kam mit seinem Motorrad aus Lauffen (Kreis Heilbronn) und war in Richtung Heilbronn-Neckargartach unterwegs. Auf Höhe der Erwin-Fuchs-Brücke wollte er überholen, verlor vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam danach von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen, so die Polizei. Dabei wurde der 22-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er an seinen Verletzungen.

Rettungswagen und Notarzt

Andere Verkehrsteilnehmer wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst mit Rettungswagen und Notarzt vor Ort. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro, heißt es.