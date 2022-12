Leingarten: 22-Jähriger tödlich bei Autounfall verletzt

per Mail teilen

Ein 22-jähriger Fahrer geriet bei Leingarten auf der B293 auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden LKW. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lkw ist ein 22-Jähriger in Leingarten (Landkreis Heilbronn) ums Leben gekommen. Der Mann konnte am Sonntagnachmittag nur noch tot aus seinem Wagen geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann war mit seinem Auto auf der Bundesstraße 293 von Eppingen Richtung Heilbronn unterwegs.

Auf Höhe des Industriegebietes Leingarten sei er dann in den Gegenverkehr gefahren und dort in den entgegenkommenden Lkw einer 47-Jährigen gekracht. Die Ursache für das Ausscheren in die Gegenspur war zunächst noch unklar. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.