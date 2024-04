Für den Samstag waren Temperaturen von bis zu 29 Grad angesagt - es wurde auch richtig heiß. Viele Cafés, Bootsverleihe und andere hatten sich vorbereitet.

Wie angekündigt war es ein äußerst heißer und sonniger Samstag - auch in Heilbronn-Franken. Am wärmsten war es am späten Nachmittag vor allem in Heilbronn, Lauffen oder Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit etwa 27 Grad. Vielerorts sah es auch schon nach einem ganz normalen Sommertag aus: Menschen waren mit ihren (Motor-) Rädern unterwegs oder wanderten. Boote schipperten über Seen und Flüsse. Die Innenstädte waren voll, Eisdielen verkauften Kugel um Kugel.

Andrang auf eine Eisdiele in der Sülmerstraße in Heilbronn am Samstag SWR

Heißeste April-Temperatur jemals in Bad Mergentheim

Der bundesweite Allzeit-Wärme-Rekord für den Monat April wurde übrigens 2012 erreicht. Am 28. April hieß es damals 32,9 Grad in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis).

Im Taubertal hatten sich viele auf den heißen Samstag vorbereitet - ob Wildpark, Café oder Eisdiele. Selbst Kanu fahren auf der Tauber ist möglich, erklärte Gerd Drescher von Kanu-Touristik Drescher in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Die ersten Buchungsanfragen hatte er bereits bekommen.

85 Boote stehen in seinem Verleih zur Verfügung. So richtig startet die Saison bei ihm allerdings erst im Mai und geht dann bis Oktober. Ähnlich sieht es beim Kanu-Verleih Main-Tauber aus, erklärt Andreas Lux. Auch dort hatte man sich vorbereitet.

Eisdielen und Eiscafés erwarten Ansturm

Die Eisdielen und Eiscafés im Taubertal durften sich dagegen schon seit Ostern über viele Gäste freuen. Neben dem Wetter würden auch die Ferien dazu beitragen. Für den Samstag und Sonntag erwartet Graziano Parutto, Inhaber des Eiscafés Venezia in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) den ersten kleinen Ansturm in diesem Jahr. 24 Stammsorten stehen bei ihm zur Verfügung, dazu gibt es saisonale Sorten. An einem Hochsommer Tag können bei ihm 2.000 bis 3.000 Kugeln Eis zusammenkommen. Durch die gestiegenen Kosten musste aber auch die Preise anpassen. Eine Kugel Eis kostet zurzeit 1,70 Euro.

Wildtierpark Bad Mergentheim gewappnet

Auch im Wildtierpark Bad Mergentheim hatte man sich auf einen Besucherandrang vorbereitet. Dennoch gibt es auch noch einiges zu tun, sagt Hanna Rügamer aus der Geschäftsführung dem SWR. So arbeitet das Team noch an einem Erlebnispfad mit integrierter Murmelbahn, die im Rahme des diesjährigen 50-jährigen Jubiläums entstehen wird. Auch den Tieren tut das gute Wetter bereits gut. Sie sind laut Rügamer jetzt deutlich agiler.

Biergärten öffnen erst im Mai

Am Wochenende in den Biergarten zu gehen, ist dagegen gar nicht so einfach möglich. So öffnen der Heckenwirt in Igersheim oder die Georgsmühle in Oberbalbach erst im Mai. Beim Groasmückle Biergarten in Tauberbischofsheim wird noch ein Pächter gesucht. Beim Landgasthof Taubertal in Markelsheim (alle Main-Tauber-Kreis) ist die Biergartensaison bereits in der vergangenen Woche gestartet. Da der Platz nur begrenzt ist, empfiehlt Geschäftsführerin Joanna Oronowicz-Eidel vorher, telefonisch einen Platz zu reservieren.