Breitenauer See: Warten auf das Sommerwetter am Wochenende

Am Wochenende kann es in Baden-Württemberg Temperaturen von bis zu 30 Grad geben. Am größten See in der Region bereitet man sich auf den ersten Ansturm vor.

Das erste Sommerwochenende im April. Zum Osterferienende werden Rekordtemperaturen erwartet. Die Menschen lockt es nach draußen. Am Breitenauer See (Landkreis Heilbronn) ist man auf den Ansturm vorbereitet. Kioskbetreiberin Uschi Schröter ist gewappnet. Ihre Kühlschränke und Eistruhen sind gut gefüllt. Sie freut sich auf viele Gäste. Sie hat für dieses Jahr noch ein paar mehr Liegestühle organisiert. Wer einen Platz in einem Liegestuhl ergattern kann, hat einen tollen Blick über den See. Kioskbetreiberin Uschi Schröter vor ihrem Kiosk am Breitenauer See (Kreis Heilbronn) SWR Noch wird kein Eintritt erhoben. Frühestens Ende des Monats oder Anfang Mai. Das richte sich nach dem Wetter, sagt der Geschäftsführer des Naherholungszweckverbanes Tobias Kniel. Auch Hundebesitzer können mit ihren Vierbeinern noch in aller Ruhe ihre Runden um den See laufen. Das Hundeverbot gilt erst ab dem 15. April. Der Kiosk am Breitenauer See SWR Jürgen Härpfer Wer jetzt Lust auf einen längeren Besuch am Wochenende am Breitenauer See bekommen hat - für ganz spontane Gäste, die bei ihm vor dem Tor stehen, hat Campingpark-Manager Mike Striebing irgendwo immer noch ein Plätzchen frei.