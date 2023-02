Fasching in Talheim: Rund 16.000 Menschen beim Umzug

per Mail teilen

Am Sonntag, pünktlich um 13:31 Uhr, startete der Faschingsumzug in Talheim. Er zählt zu den großen im Raum Heilbronn und hat nach der Corona-Pause rund 16.000 Menschen angelockt.

Stefanie Abt, eine der Organisatorinnen des Talheimer Faschingsumzugs (Kreis Heilbronn), ist mehr als zufrieden mit dem ersten Umzug nach zwei coronabedingten Ausfällen. Die erwartete Zuschauerzahl von 15.000 Menschen wurde nach ihren Angaben sogar noch übertroffen.

Schon vor der Pandemie sei der Umzug sehr gut besucht gewesen. Was sie in diesem Jahr erlebt habe, konnte Stefanie Abt nur als "Wahnsinn" bezeichnen – im positiven Sinne. Sie schätzt, dass mindestens 16.000 Besucherinnen und Besucher die Straßen Talheims geflutet haben.

"Talheim war außer Rand und Band, das kann man so sagen."

Die Stimmung bei bestem Wetter und Sonnenschein sei ausgelassen gewesen. Man habe gespürt, dass den Menschen in Talheim und auch darüber hinaus dieser Umzug gefehlt hat, so Abt. Für sie selbst sei der Moment, als der Umzug "vom Berg runter" kam und sie die Menschenmengen in den Straßen gesehen habe, ein absoluter Gänsehautmoment gewesen, den sie nicht wieder vergessen wird.