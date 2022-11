Für die Narren in der Region ist es am Freitag endlich wieder so weit: Pünktlich um 11:11 Uhr beginnt die "Fünfte Jahreszeit".

In den Faschingshochburgen in der Region Heilbronn-Franken können es die Narren kaum mehr erwarten: Nach zwei Jahren Pause wegen Corona können sie am Freitag endlich wieder live die Rathäuser stürmen, Prinzenpaare vorstellen oder Orden verteilen und damit in die "närrische Jahreszeit" starten. Die Faschingssaison 2022/2023 endet am 21. Februar 2023, am Fastnachtsdienstag um Mitternacht.

Rathausstürme im Unterland

In Gundelsheim (Kreis Heilbronn) ist der Rathaussturm um 11:11 Uhr eine recht freundliche Angelegenheit. Seit Jahren erhält der Gundelsheimer Carneval-Verein (GCV) den Schlüssel von der Rathausschefin ganz friedvoll überreicht, im "Gegenzug" bedanken sich die Narren mit dem nigelnagelneuen Jahresorden und präsentieren das neue Prinzenpaar. Musikalische Unterstützung gibt es durch die heimische Guggenmusik "Kuhbergecho".

Auch bei der WFG, der Wimpfener Faschingsgesellschaft (Kreis Heilbronn), läuft es ähnlich. Vor dem Rathaus versammeln sich Präsidium, Ehrensenatoren, Elferräte und Garden in farbenprächtigen Kostümen, um den Schlüssel in Empfang nehmen zu können. In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) wollen die "Wolfsstecher" ab 14:11 Uhr "Hausherrenrechte" einfordern.

Schulkinder beim Rathaussturm dabei

In Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) ziehen Abordnungen der Garden gemeinsam mit den Schulkindern zum Rathaus, um pünktlich um 11:11 Uhr das Rathaus zu stürmen.

Schlüsselübergabe am Narrenbrunnen

Auch die "Wolfsschlucht Concordia Wertheim" (Main-Tauber-Kreis) wird das Rathaus stürmen. Mit dem Vereinsruf "Al Heul" verlangt sie ab 17:11 Uhr die Herausgabe der Macht, die ihr, sowie allen anderen Faschingsgesellschaften, bis zum Aschermittwoch zugestanden wird.

In Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) wird der Faschingsauftakt traditionell am Narrenbrunnen der "Strumpfkappen Lauda" ab 11:11 Uhr gefeiert. Hier präsentiert sich auch das neue Prinzenpaar der Kampagne 2022/2023. Der Carnevals-Club Binswanger Boschurle (Kreis Heilbronn) eröffnet heute um 18:11 Uhr die Faschingssaison.

Blutspende im Faschingskostüm

Seit Corona hat sich bei den Faschingsgesellschaften in der Region Heilbronn-Franken einiges geändert. Bei den Sulmtalnarren in Ellhofen (Kreis Heilbronn) gibt es seither in der "fünften Jahreszeit" eine närrische Blutspende. Im Ornat, also im Kostüm, kann heute ab 14:11 Uhr in der Gemeindehalle Blut gespendet werden. Die bisherigen Aktionen fanden regen Anklang.

Auch Aktionen am Samstag

Erst morgen, am Samstag, übernehmen die Narren in Igersheim (Main-Tauber-Kreis) das Sagen im Rathaus. "Die Kalrobia" fordert den Schlüssel ab 11:11 Uhr. Auch die "Märchedoler Fastnacht", die "Lustigen Gesellen" in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), eröffnet am Samstag die Saison. Traditionell wird der Orden vom "Dicken Fell" verliehen. Und das bereits zum 45. Mal. Start ist um 19:31 mit einem Sektempfang.

Heiße Phase ab 16. Februar 2023

Neben Ordensbällen oder kleineren Veranstaltungen im November wird es für die Narren in der Region Heilbronn-Franken ab dem 16. Februar 2023 erst so richtig heiß: mit der Weiberfastnacht oder dem "Schmotzigen Donnerstich" geht es dann los mit der eigentlichen "Faschingshochzeit". Rosenmontag fällt auf den 20. Februar und am 22.02.2023, am Aschermittwoch, ist die närrische Zeit wieder vorbei.