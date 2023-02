Fasching in Talheim - venezianischer Karneval in Schwäbisch Hall

Die letzten Jahre war es pandemiebedingt ruhig, wenn sonst große Fastnachtsumzüge stattgefunden haben. Umso größer ist die Vorfreude aktuell in Talheim und Schwäbisch Hall.

Gleich zwei Umzüge locken am Sonntag Fans der fünften Jahreszeit. In Schwäbisch Hall streifen die Masken zum Venezianische Karneval "Hallia Venezia" durch die Altstadt. In Talheim (Kreis Heilbronn) heißt es wieder "Daale Dalau", denn die kleine Gemeinde lädt endlich wieder zum Faschingsumzug ein.

Faschingsumzug durch Talheim

Der Gaudi-Wurm in Talheim zählt zu den großen im Raum Heilbronn und war immer ein echter Publikumsmagnet. Die Veranstalter vom Talheimer Carnevalsverein (TCV) hoffen natürlich, dass es der Umzug auch dieses Jahr sein wird. Der letzte sei coronabedingt immerhin schon zwei Jahre her, erzählt Stefanie Abt vom Organisationsteam.

Talheimer Carnevalsverein e. V.

Sie freue sich riesig nach so langer Zeit, dass es losgeht. Der Blick auf die Wettervorhersage mache auch richtig Laune, viele Sonnenstunden sind angesagt. Um 13:31 Uhr geht der Umzug los, 55 Vereine hätten sich angemeldet, so Stefanie Abt. Sie hofft auch bis zu 15.000 Besucherinnen und Besucher.

Venezianischer Karneval in Schwäbisch Hall

Karneval in Venedig, das hat einen ganz besonderen Flair. Am Sonntag muss man aber nicht nach Italien fahren, um venezianischen Karneval erleben zu können. Seit Jahren bringt der Verein "Hallia Venezia" ein Stück Venedig nach Schwäbisch Hall. So auch wieder in diesem Jahr, wenn ab 12 Uhr immer mehr traditionell verkleidete Masken stumm in der Innenstadt versammeln.

Walter Weiler / Hallia Venezia e.V.

Höhepunkt der Veranstaltung, so Nikola Weller, die Vorsitzende des Vereins, sei auch in diesem Jahr wieder das sogenannte "Defilee", zu Deutsch das "feierliche Vorüberziehen". Ab 14 Uhr sammeln sich alle Akteure des venezianischen Karnevals an der Kirchtreppe gegenüber des Rathauses und starten ihren Zug durch die Innenstadt.