Bei Straßenarbeiten in Obersontheim ist am Dienstagvormittag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde der Mann von einem Auto angefahren.

Der Unfall passierte gegen 10 Uhr am Dienstagvormittag auf der Landesstraße zwischen Obersontheim und Bühlertann (beide Kreis Schwäbisch Hall). Dort war die Fahrbahn von Obersontheim in Richtung Bühlertann wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Der Straßenarbeiter regelte an dieser Stelle den Verkehr und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Der Mann wollte nach Polizeiangaben gerade den Verkehr aus Richtung Obersontheim an der Baustelle vorbei lotsen, als ihn ein Auto aus der Gegenrichtung aus bisher unbekannten Gründen erfasste. Durch den Zusammenstoß wurde der 42-Jährige Bauarbeiter mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.