Nach Unfall in Heilbronn: Polizei ermittelt in Richtung Straßenrennen

Ein 30-Jähriger ist am Wochenende gegen einen Baum geprallt, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei ermittelt, ob es sich um ein Straßenrennen gehandelt hat.

Nach einem Autounfall in Heilbronn in der Nacht von Samstag auf Sonntag ermittelt die Polizei jetzt, ob sich der Fahrer des Unfallwagens womöglich mit einem Unbekannten ein Straßenrennen geliefert hat. Ein Autofahrer war in der Urbanstraße gegen einen Baum geprallt. Noch sei es nicht bestätigt, dass es ein Rennen war, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Das Spurenbild deute aber in jedem Falle daraufhin, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.

Anwohnerin wird zum Unfallhergang vernommen

Ein Gutachter wurde jetzt beauftragt, sich das Fahrzeug genauer anzuschauen. Zudem werde am Dienstag eine Anwohnerin aussagen, wie sie den Unfall wahrgenommen hat, so die Polizei weiter. Der 30-jährige Fahrer hatte sich bei dem Unfall das Wadenbein gebrochen. Er war nach dem Aufprall im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Sachschaden lag bei 25.000 Euro. Noch dazu hatte der Fahrer gar keinen Führerschein.