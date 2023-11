Unfälle in Heilbronn und Schwäbisch Hall: Fahrer prallen jeweils gegen Baum

In Heilbronn und Schwäbisch Hall haben sich zwei ähnliche Unfälle ereignet: In beiden Fällen prallten die Fahrer wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Baum.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 30-jähriger Fahrer in der Heilbronner Urbanstraße vermutlich wegen weit überhöhter Geschwindigkeit auf der geraden Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Außer ihm befand sich niemand in dem Auto.

Führerschein? Fehlanzeige.

Lebensgefahr bestand aber nicht, im Krankenhaus wurde ein Bruch des Wadenbeins diagnostiziert. Die Polizei nahm eine Blutprobe wegen des Verdachts von berauschenden Substanzen. Einen Führerschein konnte sie ihm allerdings gar nicht abnehmen - der Fahrer hatte nämlich keinen. Der Schaden an Pkw und Gebäuden am Straßenrand dürfte bei rund 25.000 Euro liegen.

In Heilbronn musste die Feuerwehr den eingeklemmten Fahrer befreien. Julian Buchner / EinsatzReport24

Ähnlicher Unfall in Schwäbisch Hall

In derselben Nacht ereignete sich außerdem ein ganz ähnlicher Unfall in Schwäbisch Hall: Auch hier war ein Fahrer vermutlich mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wodurch er einen Kreisverkehr übersah. Der 21-Jährige fuhr über den Kreisverkehr drüber, verlor die Kontrolle und prallte ebenfalls gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde schwer, seine 16-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro.