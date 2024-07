Darth Vader und Luke Skywalker in Heilbronn - Neue Ausstellung eröffnet

Bekannte Figuren und Szenen aus "Star Wars" sind Teil der Ausstellung "Kunst der Sterne". Über 100 Werke internationaler Künstler werden gezeigt.

Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda und viele weitere bekannte Gesichter und Figuren aus dem "Star Wars"-Universum gibt es momentan in der Ausstellung "Kunst der Sterne" in Heilbronn zu sehen. Über 100 Werke von Matt Busch, Robert Bailey und weiteren Künstlern sind Teil der Ausstellung in der Kreissparkasse Heilbronn.

"Star Wars"-Künstler in Heilbronn

Zur Ausstellungseröffnung von "Kunst der Sterne" ist der offizielle "Star Wars"-Künstler Matt Busch aus den USA angereist. Er hat für Lucasfilm Illustrationen kreiert, beispielsweise für Filmplakate oder Sammelkarten. Neben diesen offiziellen "Star Wars"-Arbeiten malt und zeichnet er eigene Werke im Film-Universum. Viele dieser Werke seiner bisherigen Laufbahn sind ausgestellt.

Lichtschwertkämpfer bei der Eröffnung

Bei der feierlichen Eröffnung am Donnerstag waren neben Matt Busch auch Vereinsmitglieder des "Saberprojects" dabei. Sie haben ihre Kampfchoreografien gezeigt, die sie mit selbstgebauten Lichtschwertern und originalgetreuen "Star Wars"-Geräuschen aufgeführt haben.

Die Ausstellung läuft bis 8. September 2024 "Unter der Pyramide" in der Kreissparkasse Heilbronn. Der Eintritt ist frei und unter der Woche zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. An mehreren Eventsonntagen, am 14. Juli, 18. August und 8. September, ist die Ausstellung ebenfalls nachmittags geöffnet. An den Sonntagsevents gibt es Signierungen, Workshops, Konzerte oder Lichtschwert-Aufführungen.