Weinsberger Schemelsbergtunnel gesperrt: Stresstest am ersten Tag nach den Ferien

Am heutigen Dienstagmorgen startet nach den Ferien wieder der Berufsverkehr. Rund um den Weinsberger Schemelsbergtunnel blieb das erwartete Verkehrschaos aber erstmal aus.

Die Weihnachtsferien sind vorbei - am Dienstag starten die Schülerinnen und Schüler wieder in den Alltag und auch viele Pendlerinnen und Pendler sind wieder unterwegs. Rund um den Schemelsbergtunnel in Weinsberg (Kreis Heilbronn) mussten sich die Autofahrerinnen und Autofahrer allerdings andere Routen ausdenken, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Denn der ist das ganze Jahr über gesperrt. Das erwartete Verkehrschaos ist bisher allerdings ausgeblieben.

Schemelsbergtunnel gesperrt: Weinsberger üben Kritik

"Ein paar mehr Autos als sonst sind in der Ortsdurchfahrt Weinsberg unterwegs, aber der Verkehr rollt", berichtet unsere SWR-Reporterin. Auch auf der offiziellen Umleitungsstrecke, die über Erlenbach (Kreis Heilbronn), parallel zur A6 und am Klinikum am Weißenhof vorbei, führt, herrscht ein einigermaßen "normaler" Berufsverkehr. Die Autofahrerinnen und Autofahrer sind allem Anschein nach gut vorbereitet.

Dennoch sehen viele Weinsbergerinnen und Weinsberger die Sperrung des Schemelsbergtunnels kritisch. Einige befürchten regelmäßige Staus: "Mich ärgert es, dass man weiß, dass der Stau vorprogrammiert ist", sagte eine Passantin dem SWR. Eine andere spricht von einer "mega Belastung" für die Innenstadt, aber auch für das gesamte Weinsberger Tal. Manch ein Weinsberger sieht es allerdings gelassen, so wie dieser Mann: "Es ist ja nicht zu ändern, es muss ja sein."

Der Schemelsbergtunnel an der B39 ist schon seit vergangener Woche gesperrt. Das knapp 680 Meter lange Bauwerk soll bis Jahresende auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik gebracht werden. Videoanlage, Mobilfunk und neue Beleuchtung sind nur ein Teil der geplanten Maßnahmen. Das Regierungspräsidium schätzt die Gesamtkosten auf rund 42 Millionen Euro .

Weinsberger Bürgermeisterin hofft auf Nachbesserung nach Sperrung

Bürgermeisterin Birgit Hannemann (CDU) hatte vor dem ersten Stresstag ein hohes Verkehrsaufkommen durch Weinsberg erwartet. Sie wünscht sich eine Nachbesserung in Sachen Umleitungsstrecke. Diese müsse als Umleitung ausgeschildert werden, sagte Hannemann im SWR-Interview, "dass man nicht schon vorab irgendwo die Schleichwege nutzt."

Außerdem müsse während der Zeit der Sperrung im Ortsteil Gellmersbach Tempo 30 gelten, fordert die Bürgermeisterin vom Landratsamt. Sollte auf der Autobahn mal was sein, sagte sie, wäre der Ortsteil "deutlich betroffen".

Schemelsbergtunnel: Umleitung führt am Weissenhof vorbei

Von Heilbronn aus wird der Verkehr an der B39 auf die L1101 in Richtung Erlenbach geleitet . Kurz hinter der Autobahnunterführung geht es dann rechts auf die K2126 am Klinikum am Weissenhof vorbei und dann rechts auf die L1036 in Richtung Weinsberg. Danach erneut rechts wieder auf die B39 in Richtung A81. Von Richtung Obersulm (Kreis Heilbronn) wird der Verkehr in umgekehrter Richtung geführt.