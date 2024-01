Spendensammlung für "Hallia Venezia"

Jedes Jahr an Fasching zieht "Hallia Venezia" in Schwäbisch Hall tausende Besucher an. Damit das so weitergehen kann, wollen die Einzelhändler eine Spendenaktion starten.

Seit Jahren bringt der Verein "Hallia Venezia" zu Fasching ein Stück Venedig nach Schwäbisch Hall. Doch die Kosten für die Sicherheitsauflagen sind in die Höhe geschnellt, sagte die Vereinsvorsitzende Nikola Weller dem SWR. Deswegen stellen die Schwäbisch Haller Einzelhändler ab dem 6. Januar Sparschweine auf: Wer hier fünf Euro reinwirft, bekommt eine kleine handgefertigte Maske zum Anstecken. Veranstaltung immer weiter gewachsen 1998 fand die Veranstaltung zum ersten Mal statt. Seither ist sie immer größer geworden. Für die Veranstaltung an Fasching müssen die Zugänge gesichert und Straßen gesperrt werden, damit sich mehrere tausend Menschen auf dem Marktplatz versammeln können. Allein der Sicherheitsdienst koste einen mittleren vierstelligen Betrag, so Weller. Nur durch Mitgliedsbeiträge und den Verkauf von selbstgemachten Masken sei das nicht mehr zu stemmen, deswegen der Schritt an die Öffentlichkeit. "Hallia Venezia" - venezianischer Karneval in Schwäbisch Hall 2023. Walter Weiler / Hallia Venezia e.V.