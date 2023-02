Am schmutzigen Donnerstag geht die Fastnacht erst so richtig los. In Heilbronn-Franken feiern das die Narren mit Rathausstürmen und einem traditionellen Aufweck-Ritual in Lauda.

Die Fasnacht geht mit dem "schmotzigen Donnerstich" auch in Heilbronn-Franken in die heiße Phase. Zahlreiche Rathäuser werden von den Narren gestürmt und in Lauda (Main-Tauber-Kreis) sind die "Bouzewecker" unterwegs.

Lauda mit viel Krach aufwecken

In alter Tradition ziehen die "Bouzewecker" durch Lauda. Mit Traktoren, Trommeln, Pfeifen und Getöse wird die Stadt vielleicht etwas unsanft aus dem Schlaf gerissen.

"Das Aufwecken am schmutzigen Donnerstag hat lange Tradition", erzählt Michael Funke, einer der "Bouzewecker". Selten komme es zwar vor, dass Leute nicht so glücklich mit der Aktion sind, doch die meisten stünden schon hellwach am Fenster oder der Straße und jubelten ihnen zu.

Schmutziger Donnerstag in der Region

Zum Beispiel wollen die Külsheimer Brunnenputzer (Main-Tauber-Kreis) am Vormittag den Rathausschlüssel erobern und am Abend dann Weiberfastnacht feiern. In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) stürmen die Bischemer Kröten am späten Nachmittag das Rathaus, anschließend gibt es Unterhaltung auf dem Marktplatz.

Schon am vergangenen Wochenende lockten Umzüge wie der in Talheim (Kreis Heilbronn), Zehntausende Menschen auf die Straßen. Talheimer Carnevalsverein e. V.

Bei den Sulmtalnarren in der Gemeindehalle in Ellhofen (Kreis Heilbronn) gibt es am Donnerstagabend eine SCHMUDO (SCHMUtziger DOnnerstag) -Faschingsparty. Und in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Abend der traditionelle Gumpendonnerstag angesagt.