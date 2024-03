Nach einer Serie von Gartenhauseinbrüchen um Tauberbischofsheim Anfang 2024 hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Die Jugendlichen sollen einiges auf dem Kerbholz haben.

Insgesamt haben sich bislang 22 Geschädigte gemeldet, in deren Gartenhäuser rund um Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) eingebrochen wurde, so die Polizei. Elektromaschinen wurden geklaut, außerdem etliche Graffitis und Schmierereien auch an anderen Gebäuden hinterlassen - der Sachschaden ist hoch. Jetzt hat die Polizei drei Jugendliche festgenommen, die für die Straftaten in Frage kommen.

Gewaltsame Einbrüche in Gartenhütten

Zwischen dem 18. Januar und dem 16. Februar sollen die Jugendlichen, die zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, teils gewaltsam in die Gartenhäuser eingebrochen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft auf etwa 4.300 Euro.

Ermittlungen der Polizei Tauberbischofsheim führten schließlich auf die Spur der drei Jugendlichen. Einer von ihnen, ein 17-Jähriger, soll mehrere Wochen in den Gartenhütten geschlafen haben. Auch wegen eines Haftbefehls in anderer Sache kam der junge Mann nun in eine Justizvollzugsanstalt.

Über 60 Graffitis und Schmierereien

Er soll außerdem für weitere Taten verantwortlich sein, unter anderem für über 60 Graffitis an der kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim sowie im Bereich des Schulzentrums Am Wört und einer Parkgarage. Außerdem soll er in ein Tauberbischofsheimer Sportheim eingebrochen sein. Auch bei diesen Taten soll ein weiterer Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Laut Polizei soll er die Taten gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen begangen haben. Einer der beiden ist ebenfalls zwischenzeitlich in Haft. Gegen den dritten Tatverdächtigen findet demnächst, wegen diesen und weiteren Straftaten, eine Gerichtsverhandlung statt.