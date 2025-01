An Weihnachten und zu Silvester stoßen die Konsumenten traditionell mit dem prickelnden Getränk an. Für die Wein- und Sektkellereien in der Region ist das die umsatzstärkste Zeit.

Zum Jahresausklang ist Schaumwein traditionell besonders gefragt. Trotz gestiegener Kosten von etwa 20 Prozent pro Flasche, stoßen die Konsumenten an Weihnachten und zum Jahreswechsel gerne mit Sekt an. Rund ein Drittel des Jahresabsatzes erfolgt laut dem deutschen Sektkellerei Verband zum Jahresende. Auch für Geschäftsführer Horst Stengel von der Wein- und Sektkellerei Stengel in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist das Jahresende die wichtigste Zeit. Weihnachten und Silvester: Kunden geben mehr für besondere Anlässe aus Wichtig sei, eine Vielfalt an Produkten anbieten zu können, um die gestiegenen Kosten zu kompensieren. Für besondere Anlässe und Genussmomente greifen die Kunden gelegentlich auch etwas tiefer in die Tasche und legen bei der Wahl des Schaumweins viel Wert auf Qualität. „Es ist schon ein sehr hochwertiges Luxusprodukt und es gibt nach wie vor Leute, die gönnen sich was. Und durch das, dass wir breit aufgestellt sind, können wir die gestiegenen Kosten einigermaßen kompensieren.“ Alkoholfreier Sekt ist Trend Immer größer wird die Nachfrage nach alkoholfreiem Sekt. Rund acht Prozent macht der alkoholfreie Schaumwein laut dem deutschen Weininstitut beim Gesamtumsatz aus. Auch bei der Weinsberger Wein- und Sektkellerei Stengel können sich die Kunden für alkoholfreien Sekt entscheiden. Dieser findet immer mehr Abnehmer, sagt Geschäftsführer Horst Stengel. Alkoholfreien Sekt allerdings herzustellen, sei mit einem enormen Aufwand verbunden. Jetzt müsse man abwarten, wie sich dieser Trend weiterentwickle. Aber wenn es so weitergehe, dann werde man auch da das Sortiment sicherlich noch erweitern, so Sektproduzent Stengel.