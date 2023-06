Rund 400 Athletinnen und Athleten sind am Sonntag beim sechsten Neckarsulmer Triathlon (Kreis Heilbronn) angetreten. Nach 500 Meter Schwimmen im AQUAtoll-Sportbad ging es auf dem Rad und zu Fuß durch die Weinberge. Bester Triathlet war William Fanet mit Platz 1 in seiner Altersklasse und Platz 3 in der Gesamtwertung. Carla Blankenhorn erreichte den ersten Platz in ihrer Altersklasse.