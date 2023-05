Tödliche Motorradunfälle am Wochenende in Heilbronn-Franken

per Mail teilen

Bei mehreren schweren Zweiradunfällen über das verlängerte Pfingstwochenende sind in der Region Heilbronn-Franken zwei Menschen getötet und insgesamt sechs verletzt worden.

Am späten Montagnachmittag ist in Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) ein 22 Jahre alter Motorradfahrer in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Er prallte frontal mit einem Auto zusammen. Wie die Polizei berichtet, starb der Motorradfahrer, der 52 Jahre alte Autofahrer wurde schwer und sein sechs Jahre alter Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, leicht verletzt.

Das Motorrad brannte bei dem Unfall völlig aus. onw-images | Fabian Koss

15-Jährige in Güglingen tödlich verletzt

In Güglingen (Kreis Heilbronn) hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 18-jähriger Autofahrer am Ortsausgang wenden wollen. Der 16 Jahre alte Fahrer eines Motorrads versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.

Der 16-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt, seine 15-jährige Sozia starb einige Stunden später an ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Zwei Schwerverletzte nahe Wüstenrot

Bereits am Samstag war es zu einem schweren Unfall nahe Wüstenrot (Kreis Heilbronn) gekommen. Auf der B39 zwischen Wüstenrot-Bernbach und Löwenstein-Hirrweiler (Kreis Heilbronn) missachtete ein Autofahrer laut Polizei die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Sowohl der Fahrer als auch sein Sozius wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz und flogen die beiden ins Krankenhaus. Der Fahrer des Autos wurde nicht verletzt.

Untermünkheim: Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Auch in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) wurde ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt. Der 59 Jahre alte Fahrradfahrer missachtete laut Polizeiangaben am Montagnachmittag eine rote Ampel. Er kollidierte deshalb anschließend mit dem Auto eines 76-jährigen Mannes.

Der Radfahrer war ohne Schutzhelm unterwegs, so die Polizei. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.