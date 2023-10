Football: Schwäbisch Hall Unicorns vor dem Halbfinale

Die Schwäbisch Hall Unicorns treten am Samstag im Halbfinale um den Titel des deutschen Meisters im Football gegen Dresden an. Es könnte der zweite Finaleinzug in Folge werden.

Es könnte der zweite Meistertitel in Folge werden für die American Football Mannschaft der Schwäbisch Hall Unicorns. Zwei Siege fehlen noch: Am Samstag ab 16 Uhr steht das Halbfinale in der German Football League (GFL) gegen die Dresden Monarchs an. Allerdings gab es in Hall zuletzt einige Umbrüche, so Pressesprecher Axel Streich. Alles neu bei den Unicorns Mit einem 17:7 Sieg gegen Berlin konnten die Einhörner aus Hall mit einem recht eindeutigen Ergebnis ins Halbfinale einziehen. Ob das Spiel gegen Dresden genauso eindeutig ausfallen wird, wird sich am Samstag im OPTIMA Sportpark in Schwäbisch Hall zeigen. Viele Umbrüche hat es im Haller Team im Herbst und Winter gegeben: die Mannschaft musste neu aufgebaut werden, die Trainer sind neu. Mit dieser jungen Mannschaft erneut das Halbfinale erreicht zu haben, wertet Streich bereits als Erfolg. Natürlich sei das Ziel aber, wieder das Finale zu erreichen. Doch im Halbfinale treffen die vier besten Mannschaften Deutschlands aufeinander. Da hänge viel von der Tagesform ab. "Wir hoffen natürlich, dass wir am Ende zumindest einen knappen Sieg davontragen", so Streich gegenüber dem SWR.