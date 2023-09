Schwäbisch Haller Unicorns verlieren - aber werden trotzdem Südmeister

per Mail teilen

Trotz einer Niederlage gegen die Saarland Hurricanes haben die Schwäbisch Haller Unicorns am Samstagabend ihren 13. Titel als Südmeister geholt.

Spiel verloren, aber Titel gewonnen: Vor 6.000 Zuschauer kamen die Schwäbisch Haller Unicorns gegen die Saarland Hurricanes im Saarbrücker Ludwigsparkstadion ganz schön ins Straucheln. Zur Halbzeit waren die Unicorns mit 30:7 sogar weit abgeschlagen. Dann begann eine Aufholjagd, die zwar nicht zum Sieg, aber dafür zum Titel als Südmeister reichte.

Titel stand auf der Kippe

Die Unicorns reisten als Tabellenführer in Saarbrücken an, die Hurricanes standen vor dem Spiel auf Platz drei. Die Hurricanes hätten mir ausreichendem Punktevorsprung die Schwäbisch Haller sogar noch vom Thron stoßen können. Zur Halbzeit wäre das sogar der Fall gewesen, doch dann kamen die Unicorns zurück, konnten sogar bis zum 30:30 ausgleichen.

Trotz der starken Aufholjagd hieß es am Ende 36:30 für die Gastgeber in Saarbrücken. Durch den besseren, direkten Vergleich mit den punktgleichen Saarländern und den Allgäu Comets konnten sich die Unicorns aber trotzdem ihren 13. Titel in der ERIMA GFL Süd sichern.

Viertelfinale gegen Berlin

Dadurch haben sich die Unicorns das Heimrecht für die Playoffs gesichert. Sie empfangen als nächstes am Samstag, den 23. September, die Berlin Rebels im OPTIMA Sportpark zum Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft.