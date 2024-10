Bei einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen sind am Wochenende zwei Männer so schwer verletzt worden, dass sie in eine Klinik mussten.

In der Nacht zu Sonntag ist es in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Gegen 3 Uhr nachts sollen laut Polizei mindestens acht Männer aufeinander eingeschlagen und getreten haben. Einige Beteiligte wurden später am Bahnhof von der Polizei entdeckt. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, verletzten sich zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren so schwer, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden mussten. Der Grund für die Schlägerei ist noch unklar, der Polizeiposten in Gundelsheim ermittelt.