25. Regionaltag: Lauda-Königshofen rechnet mit Besucheransturm

Die Region Heilbronn-Franken trifft sich am Sonntag beim Regionaltag in Lauda-Königshofen. Das SWR Studio Heilbronn präsentiert "Mundart und Musik" mit Jakobs-Stubenmusik.



Zum 25. Regionaltag der Bürgerinititiave pro Region werden am Sonntag tausende Menschen in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) erwartet. Das Programm in der Altstadt ist vielfältig mit Genießermarkt, Weinstraße, Krämer- und Flohmarkt. Auf der Showbühne gibt es ein Nonstop-Programm mit Tanz und Musik.

"Mundart und Musik" mit Jakobs-Stubenmusik

Im Rathaussaal präsentiert das SWR Studio Heilbronn ab 14 Uhr die Kultreihe "Mundart und Musik" mit Jakobs-Stubenmusik. Beate, Conny, Jutta und Karin kommen aus Bad Mergentheim-Markelsheim (Main-Tauber-Kreis). Die vier verbindet nicht nur die Liebe zu Musik und Mundart, sondern auch eine verwandtschaftliche Beziehung: Sie sind Schwestern. Auf dem heimischen Jakobshof sind sie mit Hausmusik groß geworden.

Jede von ihnen spielt mehrere Instrumente, darunter Hackbrett, Gitarre, Klarinette und Akkordeon. Für Stubenmusik haben sie sich ganz bewusst entschieden, sagt Conny Lehr, die am Hackbrett sitzt und sich sehr auf den Auftritt in Lauda freut.

Es liegt uns am Herzen, Tradition und Brauchtum wieder zu beleben.

Freche Texte, witzige Einlagen

Die vier Frauen legen Wert drauf, dass sie keine volkstümlichen Schlager spielen, sondern "echte, überlieferte Volksmusik". Sie singen mehrstimmig in original Markelsheimer Mundart. Damit wollen sie ein Ausrufezeichen setzen, "weil der Dialekt in jeder Ortschaft ein Stück Heimat, ein Stück Region ist".

Beim Regionaltag in Lauda-Königshofen will das Frauen-Quartett mit handgemachter Musik, frechen Texten, witzigen Einlagen und kleinen Anekdoten im Rathausaal unterhalten. Der Eintritt ist frei.