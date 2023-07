Prozessauftakt: 15-Jähriger soll Frau vom Fahrrad gestoßen haben

per Mail teilen

Warum hat ein Jugendlicher mutmaßlich eine Seniorin in Bad Mergentheim vom Rad gestoßen? Das soll nun die große Jugendkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit klären.

Nach der tödlichen mutmaßlichen Attacke auf eine Radfahrerin in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) beginnt am Donnerstag der Prozess am Landgericht Ellwangen (Ostalbkreis). Einem mittlerweile 15 Jahre alten Jugendlichen wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.

Seniorin starb nach Angriff

Der Jugendliche, der zur Tatzeit im Januar erst 14 Jahre alt war, hatte die 78-jährige Seniorin laut Anklage angegriffen als diese mit ihrem Fahrrad in Bad Mergentheim unterwegs war. Sie verletzte sich durch den Sturz schwer am Kopf und starb daraufhin einen Tag später im Krankenhaus.

Viele Bad Mergentheimer waren sehr betroffen von dem Fall:

Motiv noch immer unklar

Auch jetzt ist immer noch offen, warum der Jugendliche die Frau angegriffen haben soll. Die Staatsanwaltschaft konnte nach eigenen Angaben bisher kein Motiv ermitteln. Der 15-Jährige soll die Frau nicht gekannt haben, heißt es.

Der Jugendliche sei aber auch wegen anderer Fälle auffällig geworden, so die Staatsanwaltschaft: So soll er nach einem Streit einen Rollstuhlfahrer umgestoßen, auf einen anderen Jugendlichen eingetreten und Gegenstände geklaut zu haben. Da der Jugendliche zur Tatzeit erst 14 war, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.