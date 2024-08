Das BikiniArtmuseum in Bad Rappenau ist um eine Attraktion reicher: für 162.000 Euro hat das Museum den goldenen Bikini von Prinzessin Leia aus der Star-Wars-Filmreihe ersteigert.

Dem Kauf ging eine wahre Bieter-Rallye voraus, nachdem am vergangenen Freitag in Dallas (USA) über 500 Raritäten aus legendären Hollywood-Produktionen wie Star Treck und Star Wars unter den Hammer kamen. Drei Bademodensammler überboten sich im Minutentakt, am Ende bekam das BikiniArtmuseum in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) den finalen Zuschlag bei 140.000 Dollar. Das schreibt das Museum selbst in einer Pressemitteiung. Zusammen mit den Nebenkosten liegt der Gesamtpreis des legendären Zweiteilers bei 175.000 Dollar, umgerechnet 162.000 Euro. Damit gilt er neben dem elfenbeinfarbenen Bikini von Ursula Andress aus "James Bond jagt Dr. No" als der wohl zweitwertvollste Film-Bikini der Welt, heißt es.

Kleidungsstück aus "Rückkehr der Jedi-Ritter"

Getragen hat den goldenen Bikini die Schauspielerin Carrie Fisher als Prinzessin Leia im sechsten Teil der Reihe "Rückkehr der Jedi-Ritter". Um das neue Unikat zu präsentieren, plant das Museum mit der großen Star-Wars-Clubszene einen "spektakulären Einzug" in das nach eigenen Angaben weltweit einzige Museum für Bademode und Badekultur in Bad Rappenau.

Prinzessin Leia ist in bester Gesellschaft

Der Zweiteiler von Prinzessin Leia ist, wenn er ins BikiniArtmuseum nach Bad Rappenau einzieht, neben Originalen von Marilyn Monroe, Esther Williams, Elisabeth Taylor, Amy Winehouse und dem berühmten Baywatch-Duo Pamela Anderson und David Hasselhoff zu sehen.