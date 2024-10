Bei Kontrollen von getunten Autos am Wochenende in Heilbronn und Schwäbisch Hall sind mehrere unerlaubt umgebaute Autos aufgefallen. Die Polizei kontrolliert regelmäßig.

Am Wochenende trafen sich viele Menschen mit ihren getunten Autos in Schwäbisch Hall und Heilbronn. Bei der "Tuning-FrightNight-Halloween" in Heilbronn kamen dabei rund 1.200 Menschen mit 400 Autos zusammen. Die Treffen nahm die Polizei zum Anlass, sich insgesamt über 100 Fahrzeuge genauer anzuschauen. Dabei wurden mehrere Mängel festgestellt. Das Problem mit den Posern: viele Anwohner beschweren sich über den Lärm, so zum Beispiel in Bad Mergentheim. Die Polizei kontrolliert die Szene inzwischen nicht nur im "Raser-Hotspot" Heilbronn, sondern in der gesamten Region Heilbronn-Franken.

Tuning-Halloween-Party in Heilbronn

Die rund 1.200 Menschen und 400 Autos, die sich am Sonntag in Heilbronn getroffen haben, kamen aus ganz Deutschland. Die Polizei kontrollierte hier 47 Autos. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße fest. Acht Autos waren derart aufgemotzt, dass sie nicht mehr legal waren. Vier Fahrzeuge hatten so gravierende Mängel, dass sie sichergestellt werden mussten. Außerdem fand die Polizei mehrere Autos ohne Pflichtversicherung.

Kontrolle in Schwäbisch Hall: unerlaubt getunt

In Schwäbisch Hall trafen sich rund 70 sogenannte Poser schon am Samstag an einer Tankstelle. Bei der Tuning-Kontolle fielen den Beamten zehn Autos auf. Sie waren so umgebaut, dass sie nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften entsprachen. Deshalb durften diese Autos nicht weiterfahren. Bei einem weiteren Fahrzeug baute die Polizei einen nicht genehmigten Auspuff aus und beschlagnahmte ihn. Die Autofahrer müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Kontrollen überall in Heilbronn-Franken

Gerade in den großen Städten wie Heilbronn trifft sich regelmäßig die sogenannte Poser- und Raser-Szene. Die oftmals jungen Männer versammeln sich mit Autos, an denen geschraubt und frisiert wurde. Manche veranstalten illegale Rennen in der Innenstadt - mit fatalen Folgen, wie beispielsweise beim sogenannten "Wollhaus-Raser".

Deshalb haben viele Polizeistellen ihre Kontrollen verstärkt. Denn nicht nur in Heilbronn ist das Problem mit den sogenannten Posern und Rasern inzwischen bekannt. Im Sommer wurde unter anderem auch im Main-Tauber-Kreis kontrolliert, zuletzt im September. Die Polizei Heilbronn erklärt auf SWR-Nachfrage, dass man in dieser Szene täglich mit Kontrollen rechnen müsse.

Lärmbelästigung durch Autoposer

Nicht nur die Polizei stört sich an den sogenannten Posern, sondern auch die Anwohner. So zum Beispiel in Bad Mergentheim, wo sich die Menschen über den Lärm beschwerten. Bei der Stadtverwaltung und der Polizei gingen über den Sommer vermehrt Beschwerden über quietschende Reifen und heulende Motoren ein. Die Beamten versuchen hier mit vermehrten Kontrollen gegenzusteuern.