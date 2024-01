Mit Tempo 90 statt 40 durch Heilbronn: Polizei schnappt Raser

Ob in der Allee oder am Europaplatz - in Heilbronn sind Autofahrer gerne mal zu schnell unterwegs. Am Wochenende hat die Polizei einen jungen Mann erwischt.

Die Polizei hat einem mutmaßlichen Raser in Heilbronn den Führerschein entzogen. Der 25-Jährige war in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrfach zu schnell im Heilbronner Stadtgebiet unterwegs. Eine Polizeistreife war nach Mitternacht auf der Heilbronner Allee unterwegs und bemerkte die hohe Geschwindigkeit des Mannes. In der Urbanstraße war er laut Polizei mit 90 Kilometern die Stunde unterwegs, erlaubt sind nur 40. Danach fuhr er auch noch über eine rote Ampel an der Kreuzung Allee/Moltkestraße. Die Polizeistreife beendete dann die Fahrt des 25-Jährigen und beschlagnahmte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein des Mannes. Auf ihn kommen jetzt mehrere Anzeigen zu. Heilbronn - ein Raser-Paradies? An Wochenenden ist die Heilbronner Allee immer wieder eine beliebte Poser-Strecke. Zahlen der Polizei, die dem SWR vorliegen, zeigen, Fahrten mit überhöhter Geschwindigkeit werden im Raum Heilbronn deutlich häufiger angezeigt als in den ländlicheren Nachbarlandkreisen. Einen spürbaren Anstieg zeigen die Zahlen der vergangenen Jahre jedoch nicht.