SEK und Polizei erneut in Boxberg-Bobstadt im Einsatz

In Boxberg-Bobstadt gibt es seit Donnerstagmittag einen größeren Einsatz von Spezialkräften der Polizei. Sie unterstützen den Landkreis bei einer Tierschutzmaßnahme, heißt es.

Der Einsatz läuft auf dem Grundstück eines mutmaßlichen "Reichsbürgers", von dem aus im April auf SEK-Kräfte geschossen wurde. Zwei Polizisten waren dabei verletzt worden. Bei den Tieren handle es sich unter anderem um Schafe und Rinder. Ob auch Kampfhunde darunter waren, konnte bislang noch nicht bestätigt werden. Die Tiere wurden auf Transporter verladen und weggebracht.

Das im April abgebrannte Haus auf dem Grundstück eines mutmaßlichen "Reichsbürgers". Foto: René Engmann | Freier Journalist

Unterstützung bei Tierschutzmaßnahme

Die Polizei bestätigte, es gehe um eine Tierschutzmaßnahme des Landratsamtes des Main-Tauber-Kreises. Die Polizeikräfte seien hinzugezogen worden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Viele Polizeikräfte sind vor Ort. Foto: René Engmann | Freier Journalist

Boxberg-Bobstadt in den Schlagzeilen

Am 20. April hatten SEK-Beamte bei dem mutmaßlichen "Reichsbürger" eine illegale Waffe sicherstellen wollen. Die Situation eskalierte, in dem Wohnhaus brach ein Feuer aus. Laut Bundesgerichtshof soll der Mann mit einem vollautomatischen Gewehr auf insgesamt 14 Polizisten geschossen haben. Gegen ihn wird deshalb unter anderem wegen versuchten Mordes in fünf Fällen ermittelt.

Nach der Festnahme soll der Mann gesagt haben, die Polizisten seien selbst schuld daran, dass er geschossen habe. Sie stünden seiner Meinung nach auf der "falschen Seite". Sogenannte Reichsbürger lehnen den deutschen Rechtsstaat ab und erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an.