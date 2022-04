Nach SEK-Einsatz in Boxberg: Schock bei Anwohnern sitzt tief

Nach dem großen Polizei- und SEK-Einsatz in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) am Mittwoch sind Anwohner fassungslos. Noch gibt es keine neuen Einzelheiten vonseiten der Polizei.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung mit Verdacht auf illegalen Waffenbesitz sind in Boxberg-Bobstadt am Mittwoch Schüsse gefallen. Ein wohl den sogenannten "Reichsbürgern" zuzuordnender Mann widersetzte sich der Durchsuchung und schoss auf die Beamten. Ein Polizist wurde am Bein getroffen und verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich. Der Mann konnte nach einem Brand und telefonischer Verhandlung mit der Polizei festgenommen werden.

Die Ermittlungen dauern an. Im Laufe des Tages möchte die Polizei nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft weitere Details zum Einsatz bekanntgeben, hieß es am frühen Morgen von einem Sprecher.

Schock in Boxberg sitzt tief

Der Einsatz startete um 6 Uhr am Mittwochmorgen, noch Stunden später hielt er das Dorf im Main-Tauber-Kreis in Atem. Zwischenzeitlich stand das zu durchsuchende Haus in Flammen, Anwohner wurden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es wurde vermutet, dass sich in dem Haus auch Munition befinden könnte. Tatsächlich kam es zu mehreren Explosionen. Wieso das Gebäude in Brand geriet, ist bisher unklar.

Löscharbeiten aus sicherer Entfernung: Im brennenden Haus wurde Munition vermutet SWR Siri Warrlich

Währenddessen sind die rund 500 Einwohner des Teilorts Bobstadt schockiert. Auch Ortsvorsteher Alwin Deissler war vor Ort und berichtete von der in dem Haus lebenden Familie. Diese habe sich zuletzt aus dem dörflichen Leben zurückgezogen, wohl weil sie große Hunde hält. In Zusammenhang mit Waffen sei Deissler über besagte Personen aber nie etwas bekannt gewesen.

"Mit so etwas hat keiner gerechnet", so Deissler über den Einsatz. Auch andere Anwohner sind fassungslos. "Das ist nicht ohne. Ich muss ehrlich sagen, ich zittere immer noch", sagte ein Bobstädter dem SWR, ein weiterer ergänzt: "So etwas dürfte es in Deutschland nicht geben." Die Befragten wollten anonym bleiben. Ein weiterer Bürger sagte, er kenne die Familie gut, "man weiß nicht, was man dabei denken soll."

Festgenommene wohl "Reichsbürger"

Neben dem 55-Jährigen, der auf die Polizisten geschossen haben soll, wurden insgesamt sieben Personen, die auf dem Gelände leben, festgenommen, wie die Polizei auf SWR-Anfrage mitteilte. Sie sollen den sogenannten "Reichsbürgern" zuzuordnen sein - selbiger Gruppierung, der auch eine vierköpfige Gruppe angehören soll, die zuletzt in einer Chatgruppe die Entführung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) geplant haben soll.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) sieht in der Gruppierung der sogenannten "Reichsbürger" eine "zunehmende Gefahr für den Rechtsstaat und die Innere Sicherheit". Das ging aus einer Pressemitteilung am Mittwochnachmittag hervor.

Dass der mutmaßliche "Reichsbürger" in Boxberg-Bobstadt auf die Polizisten geschossen hätte, zeige, mit welcher Brutalität diese Gruppierung vorgehe, wird Ralf Kusterer, der Landesvorsitzende der DPolG in Baden-Württemberg zitiert. "Das zeigt auch, dass Reichsbürger vor nichts zurückschrecken." Die sogenannten "Reichsbürger" greifen immer wieder Polizeibeamte an.